Путин поручил обеспечить денежное довольствие мобилизованным не менее 195 тыс. рублей в месяц

Власти должны обеспечить денежное довольствие граждан, подпавших под частичную мобилизацию, на уровне не менее 195 тысяч рублей в месяц, включая период подготовки военнослужащих. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности в среду. Глава государства отметил, что ему известно о проблемах, возникших в последнее время с выплатами денежного довольствия военнослужащим.

"Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат, они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну: включая период подготовки и обучения личного состава", — заявил российский лидер.