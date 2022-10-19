Путин поручил обеспечить денежное довольствие мобилизованным не менее 195 тыс. рублей в месяц

Власти должны обеспечить денежное довольствие граждан, подпавших под частичную мобилизацию, на уровне не менее 195 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности в среду. Глава государства отметил, что ему известно о проблемах, возникших в последнее время с выплатами денежного довольствия. Их необходимо оперативно решать, подчеркнул президент.

Ранее в среду Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он напомнил, что военное положение там действовало и до вхождения регионов в состав РФ, сейчас же необходимо оформить этот статус в рамках российской юрисдикции. Кроме того, в этих регионах появятся штабы теробороны. А в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, Путин поручил ввести режим повышенной готовности. Местным органам исполнительной власти поручено принимать решения о проведении мероприятий по территориальной и гражданской обороне, по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, воинских формирований, органов и нужд населения.

