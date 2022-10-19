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19 октября, 12:10

Путин поручил обеспечить денежное довольствие мобилизованным не менее 195 тыс. рублей в месяц

Власти должны обеспечить денежное довольствие граждан, подпавших под частичную мобилизацию, на уровне не менее 195 тысяч рублей в месяц, включая период подготовки военнослужащих. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности в среду. Глава государства отметил, что ему известно о проблемах, возникших в последнее время с выплатами денежного довольствия военнослужащим.

"Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат, они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну: включая период подготовки и обучения личного состава", заявил российский лидер.

Путин: Мы работаем над решением очень сложных задач по обеспечению безопасности РФ

Путин: Мы работаем над решением очень сложных задач по обеспечению безопасности РФ

Ранее в среду Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он напомнил, что военное положение там действовало и до вхождения регионов в состав РФ, сейчас же необходимо оформить этот статус в рамках российской юрисдикции.

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ТАСС / Сорокин Донат

Александр Юнашев

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