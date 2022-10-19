Путин: Мы работаем над решением очень сложных задач по обеспечению безопасности РФ

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ заявил, что власти страны работают над обеспечением её безопасности и надёжного будущего, а мобилизованные граждане должны чувствовать поддержку населения.

"Мобилизованные должны чувствовать нашу поддержку. Мы работаем над решением очень сложных масштабных задач по обеспечению безопасности и надёжного будущего РФ. И те, кто сегодня на передовой, проходят подготовку в учебных центрах, должны чувствовать нашу поддержку, знать, что за ними огромная страна, единый сплочённый народ. Уверен, что наши промышленность, предприниматели будут решать задачи, которые стоят перед экономикой", — заявил российский лидер.