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19 октября, 12:02

Путин: Мы работаем над решением очень сложных задач по обеспечению безопасности РФ

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ заявил, что власти страны работают над обеспечением её безопасности и надёжного будущего, а мобилизованные граждане должны чувствовать поддержку населения.

"Мобилизованные должны чувствовать нашу поддержку. Мы работаем над решением очень сложных масштабных задач по обеспечению безопасности и надёжного будущего РФ. И те, кто сегодня на передовой, проходят подготовку в учебных центрах, должны чувствовать нашу поддержку, знать, что за ними огромная страна, единый сплочённый народ. Уверен, что наши промышленность, предприниматели будут решать задачи, которые стоят перед экономикой", — заявил российский лидер.

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Ранее Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он напомнил, что военное положение там действовало и до вхождения регионов в состав РФ, сейчас же необходимо оформить этот статус в рамках российской юрисдикции.

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LIFE

Артур Белкин

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