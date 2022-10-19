Байден извинился без повода в конце речи об абортах и вызвал насмешки американцев

Президент США Джо Байден снова оговорился. Теперь во время выступления в поддержку закона об абортах, который продвигает общественное движение Restore Roe. Об этом сообщает Fox News.

Президент США Джо Байден вновь оговорился. Видео © Twitter / 3sidedstory

"Благослови вас Господь. И да защитит он нашу правду", — сказал глава государства в завершении речи.

После чего он на всякий случай попросил прощения: "Спасибо, извините меня". Неуместность его слов быстро заметили зрители, и кадры разлетелись в Сети. Впрочем, самого Байдена ситуация ничуть не смутила, он по традиции лишь развёл руками и улыбнулся.