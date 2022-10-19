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19 октября, 11:53

Байден извинился без повода в конце речи об абортах и вызвал насмешки американцев

Байден закончил речь в поддержку закона об абортах странным заявлением

Президент США Джо Байден снова оговорился. Теперь во время выступления в поддержку закона об абортах, который продвигает общественное движение Restore Roe. Об этом сообщает Fox News.

Президент США Джо Байден вновь оговорился. Видео © Twitter / 3sidedstory

"Благослови вас Господь. И да защитит он нашу правду", — сказал глава государства в завершении речи.

После чего он на всякий случай попросил прощения: "Спасибо, извините меня". Неуместность его слов быстро заметили зрители, и кадры разлетелись в Сети. Впрочем, самого Байдена ситуация ничуть не смутила, он по традиции лишь развёл руками и улыбнулся.

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Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Джо Байден нарвался на насмешки в Сети из-за растерянного вида после выступления в Бостоне. Поведение американского лидера сочли нелепым. Он запнулся в публичной речи и не смог правильно выговорить фамилию директора американского Национального института онкологии Моники Бертальони.

Обложка ©

Twitter / 3sidedstory

Татьяна Миссуми

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