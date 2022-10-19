Глава Минобороны Израиля отказал Украине в продаже оружия
Глава Минобороны Израиля Ганц заявил, что страна не продаст оружие Украине
Израиль не будет менять политику в отношении Украины, в частности, передавать Киеву вооружение. Как заявил глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц на встрече с послами государств – членов Евросоюза, страна будет поддерживать Незалежную только в гуманитарном плане.
"Я министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия. Я хочу чётко заявить, что мы не будем продавать оружие Украине по целому ряду оперативных соображений. Мы продолжим поддерживать Украину в рамках наших ограничений, как уже делали в прошлом", — приводит слова министра The Times of Israel.
Ранее Лайф писал, что украинский президент Владимир Зеленский оказался шокирован отсутствием помощи от Израиля. При этом он добавил, что вовсе не обвиняет руководство страны, а просто "констатирует факт". А накануне Израиль отказал Украине в проведении телефонного разговора между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Незалежная инициировала подготовку к этому разговору ещё несколько дней назад, но израильская сторона ответила отказом. Киев долгое время пытался скоординировать усилия в сфере безопасности с Израилем, а в ходе диалога представители Украины хотели обсудить тему военного сотрудничества стран.
Getty Images / Amir Levy