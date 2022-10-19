Глава Минобороны Израиля отказал Украине в продаже оружия

Израиль не будет менять политику в отношении Украины, в частности, передавать Киеву вооружение. Как заявил глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц на встрече с послами государств – членов Евросоюза, страна будет поддерживать Незалежную только в гуманитарном плане.

"Я министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия. Я хочу чётко заявить, что мы не будем продавать оружие Украине по целому ряду оперативных соображений. Мы продолжим поддерживать Украину в рамках наших ограничений, как уже делали в прошлом", — приводит слова министра The Times of Israel.