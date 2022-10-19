Путин ввёл военное положение в четырёх новых регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом он объявил на заседании Совета безопасности России.

Путин — о введении военного положения в четырёх новых регионах РФ. Видео © LIFE

"Напомню, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим в рамках российского законодательства. Мною подписан указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах", — сказал президент.

Теперь документ незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Госдума.