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Регион
Опубликовано 19 октября 2022, 11:49
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Путин ввёл военное положение в четырёх новых регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом он объявил на заседании Совета безопасности России.

Путин — о введении военного положения в четырёх новых регионах РФ. Видео © LIFE

"Напомню, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим в рамках российского законодательства. Мною подписан указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах", — сказал президент.

Теперь документ незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Госдума.

Что такое военное положение и почему его ввели в новых регионах России
Что такое военное положение и почему его ввели в новых регионах России

А ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции. Право на отсрочку выплат получат мобилизованные граждане, контрактники, добровольцы, военнослужащие Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, погранслужбы, других силовых ведомств, а также члены их семей. Закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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