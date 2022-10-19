Путин ввёл военное положение в четырёх новых регионах РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом он объявил на заседании Совета безопасности России.
Путин — о введении военного положения в четырёх новых регионах РФ. Видео © LIFE
"Напомню, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим в рамках российского законодательства. Мною подписан указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах", — сказал президент.
Теперь документ незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Госдума.
А ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции. Право на отсрочку выплат получат мобилизованные граждане, контрактники, добровольцы, военнослужащие Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, погранслужбы, других силовых ведомств, а также члены их семей. Закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.
Kremlin.ru