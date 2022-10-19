Что такое военное положение и почему его ввели в новых регионах России Контролировать работу регионов в этот период будет специальный координационный совет. 28792 28792 Обложка © ТАСС / Епанчинцев Евгений

Что такое военное положение

19 октября в ходе заседания Совета безопасности РФ президент страны Владимир Путин объявил о введении военного положения в ряде новых регионов России. Особый режим вводится на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Указ президента вступает в силу с 00 часов 20 октября.

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Военное положение — это особый правовой режим, вводимый на территории РФ или в её отдельных субъектах в случае агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии. Его цель — создать условия для отражения внешней агрессии либо для её предотвращения. Сроки военного положения также устанавливаются указом президента. Актами агрессии в этом случае считаются не только вторжение или нападение вооружённых сил иностранного государства на территорию России, но и применение иностранным государством любого оружия против России.

Что означает введение военного положения в стране

После введения военного положения в субъектах, где оно объявлено, будет сформирована территориальная оборона и начнут действовать некоторые ограничения. С точки зрения закона военное положение означает в первую очередь усиление мер безопасности.

Усиливается контроль за критически важными предприятиями.

Усиливается охрана общественного порядка.

Вводится особый режим работы объектов транспорта.

Ограничивается движение транспорта в ночное время суток и проводится его досмотр.

В отдельных случаях вводится временный запрет или ограничение на выбор места пребывания или жительства.

Некоторые граждане и транспортные средства могут задерживаться максимум на 30 суток.

Может изыматься необходимое для нужд обороны имущество у организаций и граждан с выплатой его стоимости.

Где ввели военное положение в России 19 октября

Помимо введения военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье в восьми приграничных регионах (Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области) вводится средний уровень реагирования. Пока он действует, власти выполняют несколько основных задач, среди которых:

Усиление охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Особый режим въезда на территорию и выезда с неё, а также некоторые ограничения свободы передвижения, включая транспорт. Как именно проводить такие мероприятия, власти регионов будут решать в зависимости от обстановки.

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Кроме того, в Центральном федеральном округе и Южном федеральном округе вводится уровень повышенной готовности. Это значит, что на территории ЦФО (куда входит в том числе Москва) и ЮФО власти могут:

Ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

Ограничить движение транспорта и организовать его досмотр.

Усилить режим охраны общественного порядка.

На остальной территории России работает режим базовой готовности: повседневное функционирование воинских частей и соединений в мирное время, занятых боевой подготовкой и организацией непосредственного охранения, гарнизонной и караульной службы. Один из пунктов федерального закона о военном положении предполагает, что границы России могут быть закрыты. Однако пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что делать этого власти не планируют.

Фото © ТАСС / Федосеев Лев Для чего в новых регионах вводят военное положение? 0 Для безопасности объектов Для защиты населения Всё вместе Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев