Что такое военное положение и почему его ввели в новых регионах России
Контролировать работу регионов в этот период будет специальный координационный совет.
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Что такое военное положение
19 октября в ходе заседания Совета безопасности РФ президент страны Владимир Путин объявил о введении военного положения в ряде новых регионов России. Особый режим вводится на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Указ президента вступает в силу с 00 часов 20 октября.
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Военное положение — это особый правовой режим, вводимый на территории РФ или в её отдельных субъектах в случае агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии. Его цель — создать условия для отражения внешней агрессии либо для её предотвращения. Сроки военного положения также устанавливаются указом президента. Актами агрессии в этом случае считаются не только вторжение или нападение вооружённых сил иностранного государства на территорию России, но и применение иностранным государством любого оружия против России.
Что означает введение военного положения в стране
После введения военного положения в субъектах, где оно объявлено, будет сформирована территориальная оборона и начнут действовать некоторые ограничения. С точки зрения закона военное положение означает в первую очередь усиление мер безопасности.
- Усиливается контроль за критически важными предприятиями.
- Усиливается охрана общественного порядка.
- Вводится особый режим работы объектов транспорта.
- Ограничивается движение транспорта в ночное время суток и проводится его досмотр.
- В отдельных случаях вводится временный запрет или ограничение на выбор места пребывания или жительства.
- Некоторые граждане и транспортные средства могут задерживаться максимум на 30 суток.
- Может изыматься необходимое для нужд обороны имущество у организаций и граждан с выплатой его стоимости.
Где ввели военное положение в России 19 октября
Помимо введения военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье в восьми приграничных регионах (Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области) вводится средний уровень реагирования. Пока он действует, власти выполняют несколько основных задач, среди которых:
- Усиление охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
- Особый режим въезда на территорию и выезда с неё, а также некоторые ограничения свободы передвижения, включая транспорт. Как именно проводить такие мероприятия, власти регионов будут решать в зависимости от обстановки.
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Кроме того, в Центральном федеральном округе и Южном федеральном округе вводится уровень повышенной готовности. Это значит, что на территории ЦФО (куда входит в том числе Москва) и ЮФО власти могут:
- Ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.
- Ограничить движение транспорта и организовать его досмотр.
- Усилить режим охраны общественного порядка.
На остальной территории России работает режим базовой готовности: повседневное функционирование воинских частей и соединений в мирное время, занятых боевой подготовкой и организацией непосредственного охранения, гарнизонной и караульной службы. Один из пунктов федерального закона о военном положении предполагает, что границы России могут быть закрыты. Однако пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что делать этого власти не планируют.
Для чего в новых регионах вводят военное положение?