Семеро уральских казаков отправились в зону СВО в качестве добровольцев

Добровольцев провожали от храма Успения Божией Матери в Белоярском, где для них прошёл специальный молебен. На проводы также пришли местные жители.

"Сегодня мы провожаем лучших жителей Белоярского района, которые уходят добровольцами в зону СВО. Среди них есть наш товарищ из Общественной палаты. Мы желаем им всем, чтобы они вернулись с победой! Чтобы они чувствовали нашу поддержку!" — заявила председатель Общественной палаты Белоярского городского округа Людмила Галахова.