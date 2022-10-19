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Опубликовано 19 октября 2022, 11:56

Семеро уральских казаков отправились в зону СВО в качестве добровольцев

Семеро представителей Белоярского казачьего войска из Свердловской области отправились в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольцев, сообщает телеграм-канал "УРАЛLIVE".

Семеро уральских казаков отправились в зону СВО в качестве добровольцев. Видео © t.me / УРАЛLIVE

Добровольцев провожали от храма Успения Божией Матери в Белоярском, где для них прошёл специальный молебен. На проводы также пришли местные жители.

"Сегодня мы провожаем лучших жителей Белоярского района, которые уходят добровольцами в зону СВО. Среди них есть наш товарищ из Общественной палаты. Мы желаем им всем, чтобы они вернулись с победой! Чтобы они чувствовали нашу поддержку!" — заявила председатель Общественной палаты Белоярского городского округа Людмила Галахова.

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Ранее Лайф рассказывал, что депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников добровольцем отправляется на фронт прямо в день рождения сына.

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t.me / УРАЛLIVE

Артур Белкин
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