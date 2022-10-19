Семеро уральских казаков отправились в зону СВО в качестве добровольцев
Семеро представителей Белоярского казачьего войска из Свердловской области отправились в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольцев, сообщает телеграм-канал "УРАЛLIVE".
Семеро уральских казаков отправились в зону СВО в качестве добровольцев. Видео © t.me / УРАЛLIVE
Добровольцев провожали от храма Успения Божией Матери в Белоярском, где для них прошёл специальный молебен. На проводы также пришли местные жители.
"Сегодня мы провожаем лучших жителей Белоярского района, которые уходят добровольцами в зону СВО. Среди них есть наш товарищ из Общественной палаты. Мы желаем им всем, чтобы они вернулись с победой! Чтобы они чувствовали нашу поддержку!" — заявила председатель Общественной палаты Белоярского городского округа Людмила Галахова.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников добровольцем отправляется на фронт прямо в день рождения сына.
t.me / УРАЛLIVE