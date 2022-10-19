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19 октября, 12:03

Появилось видео спасения 87-летней бабушки, которая 9 суток выживала в лесу под Калининградом

В Калининградской области 87-летняя бабушка ушла за грибами и 9 суток блуждала в лесу

<p>Спасённая в лесу бабушка. Обложка © LIFE</p>

Спасённая в лесу бабушка. Обложка © LIFE

В Калининградской области спасли 87-летнюю бабушку, которая чудом выжила после того, как заблудилась и провела девять суток одна в лесу. Пенсионерка ушла за грибами и не смогла найти дорогу обратно. Видео её спасения публикует калининградский поисково-спасательный отряд (ПСО) "Запад".

В Калининградской области 87-летняя бабушка провела девять суток в лесу и выжила. Видео © VK / Поисково-спасательный отряд (ПСО) "Запад"

"9 суток в лесу! Александра Васильевна, 87 лет, жива! Спасибо всем без исключений за эти сложные дни поисков!" — говорится в публикации.

Когда бабушка поняла, что её нашли спасатели, ей уже еле хватало сил позвать на помощь. Всё, что она могла произнести, — "я умираю", но бригада добровольцев тут же разуверила старушку. В пресс-службе отряда "Запад" добавили, что спасение произошло благодаря тому, что в то же время добровольцы вели поиски других пропавших.

Инструктор рассказал о трёх стратегиях выживания в лесу

Инструктор рассказал о трёх стратегиях выживания в лесу

Ранее Лайф писал, что в Сахалинской области нашлась 72-летняя пенсионерка Нина Голубева, которая ушла в лес за ягодами и пропала на пять дней. Пожилая женщина выбралась к людям сама и рассказала, как ей удалось выжить.

Ирина Фальке

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