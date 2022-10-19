Появилось видео спасения 87-летней бабушки, которая 9 суток выживала в лесу под Калининградом

В Калининградской области спасли 87-летнюю бабушку, которая чудом выжила после того, как заблудилась и провела девять суток одна в лесу. Пенсионерка ушла за грибами и не смогла найти дорогу обратно. Видео её спасения публикует калининградский поисково-спасательный отряд (ПСО) "Запад".

"9 суток в лесу! Александра Васильевна, 87 лет, жива! Спасибо всем без исключений за эти сложные дни поисков!" — говорится в публикации.

Когда бабушка поняла, что её нашли спасатели, ей уже еле хватало сил позвать на помощь. Всё, что она могла произнести, — "я умираю", но бригада добровольцев тут же разуверила старушку. В пресс-службе отряда "Запад" добавили, что спасение произошло благодаря тому, что в то же время добровольцы вели поиски других пропавших.