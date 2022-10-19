Путин ввёл уровень повышенной готовности в части регионов ЦФО и ЮФО

Президент России Владимир Путин поручил ввести уровень повышенной готовности в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Об этом говорится в соответствующем указе от 19 октября.

"Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, <...> режим (уровень повышенной готовности)", — говорится в тексте.

Согласно документу, местным органам исполнительной власти поручено принимать решения о проведении мероприятий по территориальной и гражданской обороне, по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, воинских формирований, органов и нужд населения.

Для обеспечения общественной безопасности в ЦФО и ЮФО будет усилена охрана "военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды".

Также речь идёт об ограничении движения транспортных средств и осуществлении их досмотра, контроле за работой других объектов, отвечающих за коммуникации и связи. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.