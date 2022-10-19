Россия не будет закрывать границы из-за военного положения в новых регионах

Россия не будет закрывать свои границы после введения военного положения в четырёх новых субъектах. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он напомнил, что военное положение там действовало и до вхождения регионов в состав РФ, теперь же необходимо оформить этот статус в рамках российской юрисдикции.