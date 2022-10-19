Глава государства Владимир Путин поручил ввести "средний уровень реагирования" в приграничных регионах России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя режим (средний уровень реагирования)", — гласит текст указа.

При данном режиме власти указанных регионов осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов РФ и органах местного самоуправления. Также, в частности, подразумевается защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ и других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

При данном режиме также вводятся особые меры при выезде и въезде, досмотр транспортных средств и ограничения движения, усиление охраны общественного порядка и контроля за стратегическими предприятиями.