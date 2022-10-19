Путин поручил ввести "средний уровень реагирования" в приграничных регионах России
Глава государства Владимир Путин поручил ввести "средний уровень реагирования" в приграничных регионах России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя режим (средний уровень реагирования)", — гласит текст указа.
При данном режиме власти указанных регионов осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов РФ и органах местного самоуправления. Также, в частности, подразумевается защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ и других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.
При данном режиме также вводятся особые меры при выезде и въезде, досмотр транспортных средств и ограничения движения, усиление охраны общественного порядка и контроля за стратегическими предприятиями.
Напомним, что сегодня Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства напомнил, что военное положение там действовало и до воссоединения с РФ, поэтому теперь необходимо было оформить этот статус в рамках российской юрисдикции.
LIFE