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19 октября, 12:08

Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности

Президент России Владимир Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Заявление он озвучил в ходе заседание Совета безопасности РФ.

"Высшие должностные лица должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищённость критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, выпуску продукции, необходимой для СВО", — подчеркнул глава государства.

Путин: Мы работаем над решением очень сложных задач по обеспечению безопасности РФ

Путин: Мы работаем над решением очень сложных задач по обеспечению безопасности РФ

Напомним, что сегодня Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства напомнил, что военное положение там действовало и до воссоединения с РФ, поэтому сейчас просто необходимо было оформить этот статус в рамках российской юрисдикции.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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