Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности
Президент России Владимир Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Заявление он озвучил в ходе заседание Совета безопасности РФ.
"Высшие должностные лица должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищённость критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, выпуску продукции, необходимой для СВО", — подчеркнул глава государства.
Напомним, что сегодня Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства напомнил, что военное положение там действовало и до воссоединения с РФ, поэтому сейчас просто необходимо было оформить этот статус в рамках российской юрисдикции.