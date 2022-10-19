Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности

Напомним, что сегодня Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства напомнил, что военное положение там действовало и до воссоединения с РФ, поэтому сейчас просто необходимо было оформить этот статус в рамках российской юрисдикции.