Путин поручил создать координационный совет для работы по повышению безопасности
Президент России Владимир Путин поручил создать специальный координационный совет для организации работы по повышению безопасности. Как уточнил глава государства, его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.
"Поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета, его возглавит глава кабинета министров", — заявил Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ.
Также на заседании Совбеза президент подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Теперь документ незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации.
Новости
Путин заявил, что Украина отказалась от проведения любых переговоров с Россией
сегодня в 12:12
Опубликован указ Путина о введении военного положения в четырёх новых регионах России
сегодня в 12:11
Путин поручил обеспечить денежное довольствие мобилизованным не менее 195 тыс. рублей в месяц
сегодня в 12:10
ТАСС / KREMLIN POOL / RAMIL SITDIKOV