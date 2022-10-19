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19 октября, 12:12

Путин заявил, что Украина отказалась от проведения любых переговоров с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев фактически отказался от проведения любых переговоров с РФ, продолжает обстреливать территорию страны и использует террористические методы.

"Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди", заявил глава государства, выступая в ходе Совета безопасности.

Путин: Мы работаем над решением очень сложных задач по обеспечению безопасности РФ

Путин: Мы работаем над решением очень сложных задач по обеспечению безопасности РФ

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он напомнил, что военное положение там действовало и до вхождения регионов в состав РФ, сейчас же необходимо оформить этот статус в рамках российской юрисдикции.

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LIFE

Артур Белкин

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