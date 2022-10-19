Путин заявил, что Украина отказалась от проведения любых переговоров с Россией
Президент России Владимир Путин заявил, что Киев фактически отказался от проведения любых переговоров с РФ, продолжает обстреливать территорию страны и использует террористические методы.
"Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди", — заявил глава государства, выступая в ходе Совета безопасности.
Ранее Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он напомнил, что военное положение там действовало и до вхождения регионов в состав РФ, сейчас же необходимо оформить этот статус в рамках российской юрисдикции.
Новости
Опубликован указ Путина о введении военного положения в четырёх новых регионах России
сегодня в 12:11
Путин поручил обеспечить денежное довольствие мобилизованным не менее 195 тыс. рублей в месяц
сегодня в 12:10
Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности
сегодня в 12:08
LIFE