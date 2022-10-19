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19 октября, 15:57

Туристы проголосовали за лучшие горнолыжные курорты России

Организаторы подвели итоги народного онлайн-голосования в рамках национальной премии "Горы России". С 1 сентября по 15 октября граждане выбирали лучший отечественный горнолыжный курорт. Как рассказали в Федеральном агентстве по туризму, победителей наградят в конце ноября.

На портале премии зарегистрировалось 300 представителей горнолыжной индустрии, в том числе сами курорты, отели и туроператоры. Компании участвовали в соревнованиях по 32 номинациям, среди них — "Лучший горнолыжный курорт России", "Инвестиционный проект года", "Медийная персона горнолыжной отрасли". В голосовании участвовали почти 100 тысяч человек со всех регионов РФ, также конкурсантов оценит экспертное жюри. Одна из необычных номинаций — "Лучшее digital-решение".

"Наша задача — отмечать лучших и популяризировать цифровизацию горнолыжного отдыха в России, создавая условия для повышения конкурентоспособности Российской Федерации как направления для активного туризма", — поделилась замруководителя по цифровой трансформации Ростуризма Евгения Чухнова.

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Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Татьяна Миссуми
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