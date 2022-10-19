ВСУ продолжают обстрелы шлюзов Каховской ГЭС ради затопления региона
Сальдо сообщил, что ВСУ не прекратили обстрелы шлюзов Каховской ГЭС
ВСУ продолжают обстреливать шлюзы Каховской ГЭС, чтобы затопить участки ниже по Днепру, однако в регионе принимают меры для недопущения резкого подъёма воды. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Каховская ГЭС и её шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы. Тогда вода большим потоком пойдёт в нижнюю часть Днепра. Уже чётко рассчитаны населённые пункты, куда эта вода придёт и доставит неудобства", — уточнил он.
По его словам, вода может подняться на один-полтора метра. Сальдо напомнил, что Херсон находится на высоком правом берегу, что снижает риски затопления. Отдельные микрорайоны города расположены ниже, там просят жителей уехать на какое-то время. Кроме того, добавил чиновник, есть населённые пункты на левом берегу, которым может угрожать подтопление. Сейчас проводятся меры по сбросу воды.
"Сейчас каждый день сбрасывается вода с каскада электростанции, которая находится выше по течению Днепра. Каждый день уменьшается объём воды в Каховском водохранилище. Плюс у нас есть резерв. Если не будет хватать этого сброса, мы можем открыть шлюзы и отправить воду в Северо-Крымский канал… Лишняя вода туда уйдёт тоже", — заверил Сальдо.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей из правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС. За шесть дней власти города намерены переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50–60 тысяч человек.
ТАСС / Валерий Стурит