ВСУ продолжают обстрелы шлюзов Каховской ГЭС ради затопления региона

ВСУ продолжают обстреливать шлюзы Каховской ГЭС, чтобы затопить участки ниже по Днепру, однако в регионе принимают меры для недопущения резкого подъёма воды. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Каховская ГЭС и её шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы. Тогда вода большим потоком пойдёт в нижнюю часть Днепра. Уже чётко рассчитаны населённые пункты, куда эта вода придёт и доставит неудобства", — уточнил он.

По его словам, вода может подняться на один-полтора метра. Сальдо напомнил, что Херсон находится на высоком правом берегу, что снижает риски затопления. Отдельные микрорайоны города расположены ниже, там просят жителей уехать на какое-то время. Кроме того, добавил чиновник, есть населённые пункты на левом берегу, которым может угрожать подтопление. Сейчас проводятся меры по сбросу воды.