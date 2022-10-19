Срочников не будут направлять в зону СВО из-за военного положения в новых регионах
Солдаты-срочники не будут привлекаться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на фоне введения в четырёх новых регионах страны военного положения. Об этом заявил журналистам глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Нет, не будут (направлять срочников в зону СВО. — Прим. Лайфа). До этого было определено, где могут принимать участие срочники", — ответил Бондарев на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования. Совет Федерации единогласно утвердил указ главы государства.
ТАСС / Владимир Смирнов