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Регион
Опубликовано 19 октября 2022, 15:08

Срочников не будут направлять в зону СВО из-за военного положения в новых регионах

Солдаты-срочники не будут привлекаться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на фоне введения в четырёх новых регионах страны военного положения. Об этом заявил журналистам глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Нет, не будут (направлять срочников в зону СВО. Прим. Лайфа). До этого было определено, где могут принимать участие срочники", — ответил Бондарев на соответствующий вопрос журналистов.

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Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования. Совет Федерации единогласно утвердил указ главы государства.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Артур Белкин
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