Срочников не будут направлять в зону СВО из-за военного положения в новых регионах

Солдаты-срочники не будут привлекаться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на фоне введения в четырёх новых регионах страны военного положения. Об этом заявил журналистам глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Нет, не будут (направлять срочников в зону СВО. — Прим. Лайфа). До этого было определено, где могут принимать участие срочники", — ответил Бондарев на соответствующий вопрос журналистов.