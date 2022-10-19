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19 октября, 14:40

Совфед единогласно утвердил указ Путина о военном положении в новых регионах РФ

Совет Федерации Федерального собрания РФ утвердил указ президента России Владимира Путина, в рамках которого в четырёх новых регионах страны вводится военное положение.

Соответствующее решение было принято единогласно.

"Необходимая мера": В Думе озвучили главную причину введения военного положения в новых регионах РФ

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Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования.

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Артур Белкин

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