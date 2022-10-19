Совфед единогласно утвердил указ Путина о военном положении в новых регионах РФ
Совет Федерации Федерального собрания РФ утвердил указ президента России Владимира Путина, в рамках которого в четырёх новых регионах страны вводится военное положение.
Соответствующее решение было принято единогласно.
Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования.
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