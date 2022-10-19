В Джакарте купол Большой мечети исламского центра рухнул из-за пожара

В столице Индонезии Джакарте в результате мощного пожара обрушился купол Большой мечети исламского центра. Пользователи соцсетей публикуют многочисленные видео с места инцидента.

На кадрах видно, что из-за сильного возгорания купол сначала полностью выгорел, а затем обрушился. По данным местных СМИ, инцидент произошёл во время ремонтных работ с применением искрообразующих инструментов. О пострадавших и погибших в результате ЧП не сообщалось.