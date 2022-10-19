НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 октября, 14:33

В Джакарте купол Большой мечети исламского центра рухнул из-за пожара

В столице Индонезии Джакарте в результате мощного пожара обрушился купол Большой мечети исламского центра. Пользователи соцсетей публикуют многочисленные видео с места инцидента.

В Джакарте купол Большой мечети исламского центра рухнул из-за пожара. Видео © Twitter / _hamhom

На кадрах видно, что из-за сильного возгорания купол сначала полностью выгорел, а затем обрушился. По данным местных СМИ, инцидент произошёл во время ремонтных работ с применением искрообразующих инструментов. О пострадавших и погибших в результате ЧП не сообщалось.

Четыре ребёнка погибли при пожаре в Хабаровском крае

Четыре ребёнка погибли при пожаре в Хабаровском крае

Ранее Лайф сообщал о пожаре в 24-этажном небоскрёбе в азиатской части Стамбула. По некоторым данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Обложка ©

Twitter / _hamhom

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров