Введение комендантского часа в Москве из-за указа Путина исключили
Вице-спикер Совфеда Воробьёв исключил введение комендантского часа в Москве из-за уровня повышенной готовности
Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв опроверг возможность объявления комендантского часа в Москве в связи с указом президента Владимира Путина о введении уровня повышенной готовности.
"Не будет введено никакого комендантского часа в Москве", — приводит слова сенатора ТАСС.
Воробьёв отметил, что если какие-то дополнительные ограничения и будут введены, то они будут соответствовать указу президента и "полномочиям, которые даны оперативным штабам во главе с губернаторами".
Ранее президент подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, там появятся штабы теробороны. А в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, Путин поручил ввести режим повышенной готовности.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV