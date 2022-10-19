Введение комендантского часа в Москве из-за указа Путина исключили

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв опроверг возможность объявления комендантского часа в Москве в связи с указом президента Владимира Путина о введении уровня повышенной готовности.

Воробьёв отметил, что если какие-то дополнительные ограничения и будут введены, то они будут соответствовать указу президента и "полномочиям, которые даны оперативным штабам во главе с губернаторами".