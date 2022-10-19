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Регион
Опубликовано 19 октября 2022, 14:26
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Введение комендантского часа в Москве из-за указа Путина исключили

Вице-спикер Совфеда Воробьёв исключил введение комендантского часа в Москве из-за уровня повышенной готовности

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв опроверг возможность объявления комендантского часа в Москве в связи с указом президента Владимира Путина о введении уровня повышенной готовности.

"Не будет введено никакого комендантского часа в Москве", — приводит слова сенатора ТАСС.

Воробьёв отметил, что если какие-то дополнительные ограничения и будут введены, то они будут соответствовать указу президента и "полномочиям, которые даны оперативным штабам во главе с губернаторами".

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Ранее президент подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, там появятся штабы теробороны. А в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, Путин поручил ввести режим повышенной готовности.

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Марина Калегина
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