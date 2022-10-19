Губернатор: Запрет на передвижение в Ростовской области и за её пределы не вводится

Власти Ростовской области не вводят запрета на передвижение в регионе и за его пределы, об этом сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, в связи с новыми указами президента РФ для граждан особых изменений не предусмотрено.

"В соответствии с указом президента РФ сегодня в нашей области, как и в ряде других регионов страны, введён средний уровень реагирования... Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы", — написал он в телеграм-канале.