Губернатор: Запрет на передвижение в Ростовской области и за её пределы не вводится
Власти Ростовской области не вводят запрета на передвижение в регионе и за его пределы, об этом сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, в связи с новыми указами президента РФ для граждан особых изменений не предусмотрено.
"В соответствии с указом президента РФ сегодня в нашей области, как и в ряде других регионов страны, введён средний уровень реагирования... Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы", — написал он в телеграм-канале.
Голубев также назвал контролируемой ситуацию в регионе и подчеркнул, что все службы и ведомства уже приступили к исполнению указа президента.
Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования.
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