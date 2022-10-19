В Краснодарском крае не планируют вводить новые ограничения
Губернатор Кондратьев: Оснований для введения ограничений в Краснодарском крае нет
Оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае на фоне подписания указа о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации нет. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов