В Краснодарском крае не планируют вводить новые ограничения

Оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае на фоне подписания указа о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации нет. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая", — написал он в телеграм-канале.