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19 октября, 14:11

Были слышны взрывы: На Бурштынской ТЭС под Ивано-Франковском произошёл пожар

На Бурштынской ТЭС под Ивано-Франковском произошёл пожар

В Ивано-Франковской области произошёл пожар на Бурштынской ТЭС, а перед этим, как сообщают очевидцы, были слышны звуки взрывов. Информацию о возгорании подтвердила глава региональной военной администрации Светлана Онищук.

По её словам, в результате ЧП обошлось без пострадавших, а на месте дежурят сотрудники экстренных служб. Жителей региона она призвала обращать внимание на сигналы воздушной тревоги. Позднее Онищук сообщила, что пожар на Бурштынской ТЭС был ликвидирован. Идёт ли речь об обстрелах, неизвестно.

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Артур Белкин

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