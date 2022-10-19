Введение в четырёх новых регионах России военного положения, о котором объявил президент страны Владимир Путин, — это необходимость, которая поможет обеспечить там безопасность. Об этом Лайфу сказал депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин.

"Это необходимая мера, которая исходит из сложившейся обстановки в данных регионах. Мы понимаем, что это субъекты федерации после проведения референдумов и их вхождения в состав России, и поэтому мы должны предпринимать все необходимые меры", — уточнил он.