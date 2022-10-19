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Регион
Опубликовано 19 октября 2022, 17:06
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В Думе озвучили главную причину введения военного положения в новых регионах РФ

Депутат Швыткин назвал необходимой мерой введение военного положения в новых регионах РФ

Введение в четырёх новых регионах России военного положения, о котором объявил президент страны Владимир Путин, — это необходимость, которая поможет обеспечить там безопасность. Об этом Лайфу сказал депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин.

"Это необходимая мера, которая исходит из сложившейся обстановки в данных регионах. Мы понимаем, что это субъекты федерации после проведения референдумов и их вхождения в состав России, и поэтому мы должны предпринимать все необходимые меры", — уточнил он.

По словам депутата, мероприятия, которые подпадают под категорию военного положения, уже фактически проводятся в новых субъектах, но они юридически не закреплены, есть "бюрократические проволочки, некоторое непонимание взаимодействующих подразделений". Швыткин подчеркнул, что теперь можно будет "эффективно использовать все имеющиеся средства и ресурсы для обеспечения безопасности сограждан".

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Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства напомнил, что военное положение там действовало и до воссоединения с РФ, поэтому сейчас просто необходимо было оформить этот статус в рамках российской юрисдикции. Также российский лидер поручил ввести "средний уровень реагирования" в приграничных регионах России.

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ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Ольга Годуненко
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