Власть в Херсонской области передадут военным в рамках указа Путина

Власть в Херсонской области в рамках действия военного положения перейдёт к военным. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем", — рассказал он журналистам.