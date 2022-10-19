Власть в Херсонской области передадут военным в рамках указа Путина
Сальдо: Власть в Херсонской области передадут военным в рамках указа Путина
Власть в Херсонской области в рамках действия военного положения перейдёт к военным. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем", — рассказал он журналистам.
Вместе с тем он указал, что также время действия комендантского часа может быть изменено, но такой необходимости на данный момент нет.
Напомним, что сегодня Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства напомнил, что военное положение там действовало и до воссоединения с РФ, поэтому сейчас просто необходимо было оформить этот статус в рамках российской юрисдикции. Также российский лидер поручил ввести "средний уровень реагирования" в приграничных регионах России.
ТАСС / Сорокин Донат