В России могут ужесточить миграционный контроль
Секретарь СБ РФ Патрушев: Миграционный контроль в России может быть ужесточён
В России может быть ужесточён миграционный контроль, а особое внимание при этом будет направлено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого публикует сайт Кремля.
"Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране", — заявил Патрушев.
Кроме того, внимание уделят и вопросам обучения детей иностранных граждан по российским образовательным программам. Министерства и полномочные представители президента РФ в регионах уже получили соответствующие поручения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в новых реалиях необходимо скорректировать действующую концепцию миграционной политики, которая должна будет учитывать все имеющиеся вызовы и стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства.
ТАСС / Геодакян Артём