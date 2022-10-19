В России могут ужесточить миграционный контроль

В России может быть ужесточён миграционный контроль, а особое внимание при этом будет направлено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого публикует сайт Кремля.

"Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране", — заявил Патрушев.

Кроме того, внимание уделят и вопросам обучения детей иностранных граждан по российским образовательным программам. Министерства и полномочные представители президента РФ в регионах уже получили соответствующие поручения.