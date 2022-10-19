Кузнецова: Военное положение позволит обеспечить безопасность на новых территориях

Глава комиссии генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова назвала логичным шагом введение военного положения в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Мнением она поделилась в беседе с Лайфом.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова назвала логичным шагом введение военного положения в четырёх новых субъектах России. Видео © LIFE

"Это (введение военного положения. — Прим. Лайфа) логичный шаг на этих территориях. <…> Раньше они не были территорией России, поэтому мы не могли управлять ситуацией, но сейчас это позволит взять под контроль всю систему, всю структуру", — объяснила Кузнецова.