Кузнецова: Военное положение позволит обеспечить безопасность на новых территориях
Кузнецова назвала логичным шагом введение военного положения в новых регионах РФ
Глава комиссии генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова назвала логичным шагом введение военного положения в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Мнением она поделилась в беседе с Лайфом.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова назвала логичным шагом введение военного положения в четырёх новых субъектах России. Видео © LIFE
"Это (введение военного положения. — Прим. Лайфа) логичный шаг на этих территориях. <…> Раньше они не были территорией России, поэтому мы не могли управлять ситуацией, но сейчас это позволит взять под контроль всю систему, всю структуру", — объяснила Кузнецова.
Как подчеркнула депутат, в данном случае Россия сможет предпринимать те действия, которые в рамках правового поля будут логичным ответом на происходящее.
Напомним, что сегодня Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства напомнил, что военное положение там действовало и до воссоединения с РФ, поэтому сейчас просто необходимо было оформить этот статус в рамках российской юрисдикции. Также российский лидер поручил ввести "средний уровень реагирования" в приграничных регионах России.
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