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19 октября, 13:09

Депутат Водолацкий: Военное положение в ДНР и ЛНР было де-факто, а теперь введено де-юре

Военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках было введено де-факто, а теперь вводится де-юре. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Указами до референдумов главы Донецкой и Луганской народных республик уже фактически это сделали: республики были в формате военного положения. Сегодня президент [России Владимир Путин] своим распоряжением придал [юридическую] значимость этому вопросу", — приводит его слова ТАСС.

По словам депутата, под указом и формулировкой "введение военного положения" подразумевается усиление всех правоохранительных служб на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. При этом он добавил, что это никак не повлияет на перемещение граждан внутри России.

Россия не будет закрывать границы из-за военного положения в новых регионах

Россия не будет закрывать границы из-за военного положения в новых регионах

Напомним, что сегодня Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства напомнил, что военное положение там действовало и до воссоединения с РФ, поэтому теперь необходимо было оформить этот статус в рамках российской юрисдикции.

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ТАСС / Стрингер

Николь Вербер

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