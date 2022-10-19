Депутат Водолацкий: Военное положение в ДНР и ЛНР было де-факто, а теперь введено де-юре

Военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках было введено де-факто, а теперь вводится де-юре. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Указами до референдумов главы Донецкой и Луганской народных республик уже фактически это сделали: республики были в формате военного положения. Сегодня президент [России Владимир Путин] своим распоряжением придал [юридическую] значимость этому вопросу", — приводит его слова ТАСС.

По словам депутата, под указом и формулировкой "введение военного положения" подразумевается усиление всех правоохранительных служб на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. При этом он добавил, что это никак не повлияет на перемещение граждан внутри России.