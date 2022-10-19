Автоэксперт объяснил, почему россияне ринулись скупать китайские машины

С сентября 2022 года в России наблюдается повышенный спрос на некоторые модели легковых автомобилей, об этом kp.ru рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, продажи выросли на 4%, однако если говорить об иномарках, то здесь рост наблюдается в среднем в полтора раза.

При этом этот сентябрь не может похвастаться даже третью прошлогодних продаж, а нынешнее повышение спроса объясняется доминированием на рынке китайских производителей, которые привлекают покупателя своей относительной доступностью и отсутствием различных "хитростей" при обращении к дилеру.

"У китайских автомобилей цена на сайте практически не расходится с реальной ценой в салоне — это тоже вызывает доверие у покупателей, которые уже устали от "хитростей" некоторых продавцов, когда на сайте выставлена одна цена, а в магазине она оказывается значительно выше", — пояснил эксперт.

Согласно данным "Автостат-Инфо", на некоторые китайские модели спрос вырос почти на 300%. Среди таких можно выделить Cherry Tiggo7 Pro и Cherry Tiggo4, продажи которых выросли на 290% и 280%. Также автомобилисты интересовались Geely Atlas Pro, спрос на который вырос на 138%.

Среди автомобилей не китайского производства россияне приобретали Kia Sportage, Volkswagen Polo и Hyundai Tuscon. Моржаретто отметил, что в случае с Kia речь идёт о новой модели, что и объясняет такой интерес. При этом все три автомобиля собирали на российских заводах из имеющихся комплектующих, однако скоро они закончатся, что потащит спрос вниз.