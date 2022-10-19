Представлен сценарий падения астероида на Землю, который может привести к катастрофе

Падающие на Землю космические объекты могут по-разному повлиять на планету: как привести к катастрофе, так и не оставить после себя следов. Об этом "Газете.ru" рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института динамики геосфер РАН Валерий Шувалов.

По его словам, возможны три сценария развития событий. Первый — это кардинальные изменения после падения астероида. Так, именно он привёл, по одной из версий, к гибели динозавров и почти половины остальной фауны 66 миллионов лет назад. Диаметр кратера был порядка десяти километров.

Второй сценарий — это "метеорные взрывы", продолжил учёный. В этом случае космический объект размером до 100 метров в диаметре разрушается в атмосфере и не достигает земной поверхности. Образующаяся при взрыве ударная волна вызывает разрушения, а создавшееся излучение — пожары.

"Слово "взрыв" в данном случае означает, что энергия выделяется на коротком участке траектории, где происходит разрушение и торможение падающего тела. Источник этой энергии — кинетическая энергия падающего тела, переходящая при торможении в энергию нагреваемого воздуха. Примером "метеорных взрывов" является Тунгусская катастрофа 1908 года", — отметил специалист.

Последний сценарий — это рядовые метеорные явления, когда космические тела размером менее десяти метров влетают в атмосферу, но никак не сказываются на жизни планеты. Такие яркие вспышки в небе можно часто наблюдать с Земли, добавил Шувалов.