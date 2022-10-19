"Отличный антиоксидант": Врач посоветовал пить рассол от квашеной капусты при простуде
Диетолог Андреев посоветовал при простуде пить рассол от квашеной капусты
Рассол от квашеной капусты является хорошим средством для лечения простуды, ведь он может оказывать благотворное влияние на системы организма. Об этом рассказал врач-диетолог сети медицинских клиник "Доктор рядом" Александр Андреев "Газете.ru".
"Квашеная капуста включает в свой состав аскорбинки больше, нежели любые цитрусовые. Рассол этого овоща — отличный антиоксидант, противовоспалительное и бактерицидное средство в борьбе с простудными инфекциями", — заявил Андреев.
Врач отметил, что в квашеной капусте содержится множество витаминов, таких как С, Е, В1, А, РР, В2, Н, U, К, а также целый ряд полезных веществ. Наличие в ней витамина В оказывает лечебный и оздоравливающий эффект, добавил врач. А вот рассол из квашеной капусты улучшает перистальтику кишечника и может быть полезным для мужчин.
"Для мужчин квашеная капуста полезна ещё и тем, что является естественным афродизиаком", — добавил Андреев.
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