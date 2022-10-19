Команда Байдена пытается помешать его встрече с Путиным на G20
Politico узнала о попытках Белого дома не допустить встречу Путина и Байдена на G20
Американские чиновники готовы пойти на всё, чтобы официальная встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите G20 на Бали не состоялась. Об этом говорится в публикации газеты Politico.
Как отмечает издание со ссылкой на источники в Белом доме, Байден и Путин "не должны пересечься даже случайно. Например, во время съёмки групповой фотографии лидеров саммита".
Экс-посол РФ в США Майкл Макфол среди прочих американских чиновников попытался объяснить позицию американской стороны обеспокоенностью. По его словам, "всего через несколько месяцев после встречи президентов в Женеве в июне 2021 года Москва начала стягивать войска у границы с Украиной" и он переживает из-за "аналогичной эскалации, если Байден снова встретится с Путиным".
Сам же российский лидер ранее заявил, что вопрос о его поездке на саммит G20 окончательно не решён. Но российская сторона примет участие в форуме, заверил президент. Путин также заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с американским коллегой Джо Байденом и вопрос о встрече с ним, в том числе и на саммите G20, не обсуждался.
Shutterstock