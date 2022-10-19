НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 октября, 13:29

В Совфеде объяснили введение военного положения в новых регионах РФ

Сенатор Цеков назвал причины введения военного положения в новых регионах РФ

Ситуация в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях остаётся напряжённой, поэтому президент РФ Владимир Путин ввёл военное положение в этих регионах России. Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.

"Мы знаем, что там много выявлений различных диверсионных групп, там очень много засланных военнослужащих ВСУ, там также присутствуют структуры СБУ и т.д. Ситуация напряжённая. Поэтому, для того чтобы облегчить наведение порядка в этих новых регионах России, президент подписал указ о введении в этих регионах военного положения", — отметил он.

Россия не будет закрывать границы из-за военного положения в новых регионах

Россия не будет закрывать границы из-за военного положения в новых регионах

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ "О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей". Решение принято в связи с террористическими угрозами со стороны Украины.

Обложка ©

ТАСС / Федосеев Лев

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров