В Совфеде объяснили введение военного положения в новых регионах РФ

Ситуация в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях остаётся напряжённой, поэтому президент РФ Владимир Путин ввёл военное положение в этих регионах России. Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT .

"Мы знаем, что там много выявлений различных диверсионных групп, там очень много засланных военнослужащих ВСУ, там также присутствуют структуры СБУ и т.д. Ситуация напряжённая. Поэтому, для того чтобы облегчить наведение порядка в этих новых регионах России, президент подписал указ о введении в этих регионах военного положения", — отметил он.