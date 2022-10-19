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19 октября, 13:21

В России запустили маркетплейс отечественного ПО

Минцифры РФ сообщило о запуске маркетплейса отечественного ПО

Минцифры РФ сообщило о запуске сервиса для российского программного обеспечения (ПО). Заявление опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.

"Минцифры запустило маркетплейс российского ПО. На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включённые в реестр российского ПО", — говорится в тексте сообщения.

Уже сейчас на маркетплейсе можно увидеть основные характеристики продуктов, в числе которых стоимость, функционал, зарубежные аналоги и ряд других параметров. Благодаря удобной навигации пользователь сможет выбрать продукт по категории или же по отрасли применения. В ближайшее время появятся рейтинги приложений, а также возможность оставлять отзывы.

Россияне теперь могут покупать одежду Zara и Uniqlo на СДЭК

Россияне теперь могут покупать одежду Zara и Uniqlo на СДЭК

Ранее Лайф сообщал, что RuStore занял первое место среди цифровых российских магазинов приложений. В августе этого года его мобильная аудитория составила более 1,76 миллиона человек по всей стране старше 12 лет.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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