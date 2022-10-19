Политолог увидел в состоянии Зеленского "иллюзорную интоксикацию"

Украинский лидер Владимир Зеленский под воздействием западных партнёров перешёл от состояния "иллюзорного опьянения" в "иллюзорную интоксикацию". Такое мнение в беседе с Лайфом высказал политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.

"Президент Украины Владимир Зеленский и ранее часто пребывал в состоянии "иллюзорного опьянения", впитывая в себя все обнадёживающие или хвалебные речи западных политиков, но сегодня из-за количества получаемой информации (которая не соответствует действительности) он находится уже в состоянии "иллюзорной интоксикации", — сказал он.

По его мнению, реальное положение дел воспринимается президентом Незалежной "абсолютно неадекватно и по-детски наивно", а порой он и вовсе проявляет полное безразличие к происходящему. Политолог объяснил, что когда Зеленский получает от западных коллег многочисленные сигналы о собственной "исключительности", то всё больше вживается в роль "великого полководца и управленца". При этом украинский лидер остаётся абсолютно безразличным к судьбе избравшего его народа, "не говоря уже о людях, желающих элементарно говорить по-русски", добавил Туманян.

Собеседник Лайфа подчеркнул, что, создавая иллюзию "дополненной реальности", заграничные политики укрепляют его "управляемость", так как Зеленский принимает решения исходя из тех вводных, которые ему щедро предоставляются. Заигрывая с человеком, пребывающим в эйфории, они создают довольно взрывоопасную территорию в самом центре Европы, продолжил он. Например, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявляет, что только Украина способна определить условия прекращения конфликта, а американский посол в Киеве Бриджит Бринк настаивает на том, что только Зеленский может устанавливать сроки переговоров и определять, что именно является победой.

"Но всё это мир иллюзий, в сегодняшних реалиях Запад неспособен решать глобальные проблемы, исходя только из собственных представлений по устройству мира. Многополярный мир, создаваемый Россией и её партнёрами, становится неотделимой частью повседневности каждого человека, живущего на этой планете, а специальная военная операция может быть завершена только по достижении целей, поставленных президентом РФ в её начале", — резюмировал Туманян.