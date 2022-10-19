Путин призвал скорректировать концепцию государственной миграционной политики

В новых реалиях необходимо скорректировать действующую концепцию миграционной политики. Такое поручение дал президент России Владимир Путин в ходе заседание Совета безопасности РФ.

"Очевидно, что необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики. Она должна в полной мере учитывать все существующие и потенциальные вызовы, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства. Соответствующее поручение было мною дано ещё в марте 2020 года", — сказал он и добавил, что ждёт подробных докладов о проделанной работе в данной области.

По словам главы государства, данная сфера "крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и общества". В этой связи необходимо "своевременно и эффективно реагировать на изменения, совершенствовать работу, исходя из тщательного анализа новых реалий", добавил российский лидер.