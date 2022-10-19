Звезде "Флэша" и "Фантастических тварей" грозит до 26 лет тюрьмы

Звезде "Флэша" и фильма "Фантастические твари" Эзре Миллеру грозит до 26 лет тюрьмы и штраф в 2000 долларов, сообщает издание Deadline. Американский актёр обвиняется в краже дорогого алкоголя из частного дома в городе Стэмфорд штата Вермонт в мае 2022 года.

По данным следствия, Миллер проник в особняк соседей и украл три бутылки со спиртным. При этом суд запрещал актёру приближаться к семейной паре. Deadline утверждает, что актёр попал на камеры видеонаблюдения, но это не мешает ему всё отрицать. 17 октября звезда "Флэша" Миллер отказался признать свою вину по подозрению в ограблении со взломом. Следующее слушание по делу состоится 13 января 2023 года.