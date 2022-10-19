Собянин: Москва не вводит никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал горожанам, что власти не вводят никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни столицы на фоне подписания указа о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации.
"Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", — говорится в сообщении на сайте Собянина.
Напомним: ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования.
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