Собянин: Москва не вводит никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни

"Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", — говорится в сообщении на сайте Собянина.