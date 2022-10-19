Бывший мэр Краснодара отправился добровольцем в зону спецоперации

Бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы Евгений Первышов сообщил о решении пополнить ряды добровольцев в зоне специальной военной "Операции Z".

"Принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Сегодня подал заявление в краснодарский военкомат и получил одобрение", — написал он в телеграм-канале.

Депутат рассказал, что не попал под частичную мобилизацию, однако соответствует большинству критериев. По его словам, он был в горячих точках во время срочной службы в Российской армии в 1994–1996 годах, а также имеет большой опыт гражданской службы, который определённо пригодится в зоне спецоперации.

"Почему я решил участвовать в СВО. Я иду ради будущего своей семьи и своей Родины. Настало время ответить на главный вопрос — каким я вижу это будущее, что для этого я готов сделать сам. Семья должна видеть, что отец готов их защитить, а не спрятаться", — пояснил экс-градоначальник.

Для того чтобы наступило мирное будущее в свободной и независимой стране, сейчас необходимо выполнять все решения Верховного главнокомандующего, добавил Первышов.