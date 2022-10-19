Составлен топ-4 идеальных продукта, чтобы заглушить голод на диете

Врач – диетолог-терапевт Наталья Лазуренко рассказала телеканалу "Москва 24" о продуктах, которыми можно заглушить голод на диете. Секрет в том, чтобы включить в рацион и белки, и жиры, и углеводы. И первый в топ-4 сельдерей, поскольку он является отличным источником энергии с низким калоражем.

"На 100 граммов сельдерея приходится лишь 10–14 килокалорий. За счёт большого количества клетчатки организм тратит много сил, много энергии на переваривание и усвоение этого продукта", — заявила Лазуренко в интервью программе "Доктор 24".

Его можно съедать 300 граммов в день в любое время суток, в том числе после 18:00. Следующий в списке — белок куриного яйца, богатый незаменимыми аминокислотами, которые организм не может производить самостоятельно. Всего до обеда можно съесть до шести яиц, говорит диетолог.

"Он безупречен. Любой белковый продукт — мясо или птицу — мы будем сравнивать именно с яичным белком по составу аминокислот", — объяснила врач.

Следующий продукт — морковь, являющаяся источником витаминов группы B, необходимых для нормальной работы нервной системы, витамина А, важного для кожи и волос, а также содержащая много сложной клетчатки. Диетолог советует съедать в день одну морковь в качестве перекуса до 18:00. Последним полезным перекусом Лазуренко назвала отруби.

"У нас просто нет ферментов, которые могут на 100% расщепить этот продукт. Что мы получаем взамен? Ощущение сытости за счёт того, что отруби наполняют желудок... Сублимированные отруби очень сильно выручают, помогают быть сытым, довольным и при этом не набирать жир", — пояснила врач.