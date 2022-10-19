Сладкоежкам рассказали, какие конфеты несут наибольший вред здоровью

Россиянам рассказали, какие конфеты несут наибольшую угрозу для здоровья человека. По словам врача-диетолога сети лабораторий "Лабквест", члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, с особой осторожностью стоит отнестись к сладостям с высоким содержанием сахара, ароматизаторов и красителей.

"Самые вредные конфеты, которые содержат больше сахара, а также различные ароматизаторы и красители. Вред для здоровья зависит от количества съеденного, а также частоты присутствия сладостей и других углеводных продуктов в рационе", — сказала она в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, лучше обратить внимание на конфеты и прочие сладости, которые не содержат сахар и изготавливаются на основе стевии или, например, ягод и фруктов. Кроме того, стоит быть осторожными и с шоколадом. Следует выбирать тот, в составе которого есть натуральное масло какао, причём его содержание должно составлять не менее 50–60%, указала врач.