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19 октября, 09:05

Сладкоежкам рассказали, какие конфеты несут наибольший вред здоровью

Диетолог Русакова предупредила о вреде конфет, богатых сахаром и красителями

Россиянам рассказали, какие конфеты несут наибольшую угрозу для здоровья человека. По словам врача-диетолога сети лабораторий "Лабквест", члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, с особой осторожностью стоит отнестись к сладостям с высоким содержанием сахара, ароматизаторов и красителей.

"Самые вредные конфеты, которые содержат больше сахара, а также различные ароматизаторы и красители. Вред для здоровья зависит от количества съеденного, а также частоты присутствия сладостей и других углеводных продуктов в рационе", — сказала она в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, лучше обратить внимание на конфеты и прочие сладости, которые не содержат сахар и изготавливаются на основе стевии или, например, ягод и фруктов. Кроме того, стоит быть осторожными и с шоколадом. Следует выбирать тот, в составе которого есть натуральное масло какао, причём его содержание должно составлять не менее 50–60%, указала врач.

Врач рассказала, сколько шоколада можно съедать за день

Врач рассказала, сколько шоколада можно съедать за день

Кстати, ранее Лайф писал, что максимальное удовольствие при поедании шоколада можно получить, если тщательно растворять маленькие кусочки во рту. Как отметила врач-психотерапевт, сексолог, диетолог-нутрициолог, антиэйдж-терапевт Лариса Никитина, достичь эмоционального подъёма можно при быстром попадании сладости в мозг.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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