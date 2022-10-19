Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
Президент Казахстана Токаев попал в базу "Миротворец" за отрицание "агрессии" РФ против Украины
Киев внёс президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в базу "Миротворец", обвинив в "публичном отрицании российской агрессии против Украины в 2014 году", а также в непризнании захвата РФ части украинской территории. Об этом указано на самом портале.
Основанием стали в том числе высказывания казахского политика, которые были сделаны в интервью немецкому изданию в 2019 году. Токаев тогда заявил, что не считает присоединение Крыма к России аннексией.
Ранее стало известно, что создателей клипа "Мы люди", снятого в поддержку спецоперации, внесли в базу "Миротворца". Так, в списке оказались гендиректор "Модного радио" и "Национального информационного канала" Дмитрий Грызлов, певец Виктор Салтыков и солист группы "АукцЫон" Сергей Рогожин.
ТАСС / Валерий Шарифулин