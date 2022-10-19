Въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на неделю

Власти приняли решение о закрытии въезда гражданских лиц на территорию Херсонской области сроком на неделю. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Решение вызвано необходимостью создания масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение на Херсонщину было отбито. Кроме того, все подразделения и министерства гражданской администрации региона переезжают на левобережье Днепра.