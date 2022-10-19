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Регион
Опубликовано 19 октября 2022, 08:55
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Въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на неделю

Власти приняли решение о закрытии въезда гражданских лиц на территорию Херсонской области сроком на неделю. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Решение вызвано необходимостью создания масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение на Херсонщину было отбито. Кроме того, все подразделения и министерства гражданской администрации региона переезжают на левобережье Днепра.

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Ранее было принято решение временно переместить жителей из правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС. За шесть дней власти города намерены переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50–60 тысяч человек. Процесс перевозки граждан уже начался сегодня утром в местном порту. Тем временем украинские военные продолжают наращивать количество техники на подступах к Херсонской области. Несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения.


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ТАСС / Сергей Мальгавко

Марина Калегина
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