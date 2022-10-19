"Действительно смешно": В Китае высмеяли Бербок за слова об энергоресурсах из России

Китайцы раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок, признавшуюся, что немецкие власти совершили ошибку, полагаясь на российские энергоресурсы. Негодованием поделились читатели новостного портала Guancha.

"Этот тип людей в основном думает, что электричество производится розетками, вода производится кранами, а бензин производится заправочными станциями", — посетовал один из пользователей.

"Одной из главных причин, почему экономика Германии была сильной в последние годы, — это дешёвые энергоносители из России. Что ж, вместо того чтобы полагаться на Россию, Берлин теперь полагается на дорогостоящие энергоносители Соединённых Штатов. Действительно смешно", — напомнил пользователь.

А один из читателей заметил, что Бербок лоббирует интересы США, но никак не Германии. По его мнению, "после таких глупых заявлений можно потерять дар речи".

"Эта женщина ничего не знает об управлении страной..." — заключил читатель портала.