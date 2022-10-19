Покупка марихуаны в Германии может стать легальной
Власти ФРГ хотят разрешить гражданам приобретать до 20 граммов марихуаны
В Германии задумались над тем, чтобы разрешить совершеннолетним гражданам покупать до 20 граммов марихуаны. Об этом пишет портал RND.
Правительство ФРГ намерено принять такое решение в рамках политики страны по легализации употребления каннабиса. По задумке министра здравоохранения Карла Лаутербаха, в скором времени совершеннолетние немцы не будут подвергаться наказанию за покупку или хранение до 20 граммов каннабиса.
Ранее Лайф писал, что осуждённые за марихуану в Соединённых Штатах на федеральном уровне будут освобождены от ответственности. Такое заявление президента США Джо Байдена распространил Белый дом. В документе также говорится о поручениях по этому поводу, данных генпрокурору, губернаторам и Минздраву.
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