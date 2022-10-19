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19 октября, 08:26

TAC: Будущее Украины теперь в руках России из-за уверенности США в своей безграничной мощи

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative заявил, что ошибочная вера администрации президента Джо Байдена в безграничную мощь Америки сама "толкнула Украину в руки России".

"Политические деятели в Вашингтоне готовы пойти на любой проступок, если он будет совершён во имя уничтожения России", — говорится в публикации.

Автор утверждает, что в силу призрачной перспективы возвращения Украиной своих территорий, будущее страны теперь находится в руках России. Поэтому Вашингтону нужно принять, что Киев должен прекратить кровопролитие и заключить с Москвой максимально возможный мир, однако для США такое решение немыслимо, пишет Макгрегор.

Пока Америка снабжает Украину деньгами, военной техникой и оборудованием, киевский режим будет сопротивляться, а правящий политический класс Америки — на этом обогащаться, напомнил автор.

"Вашингтон, его союзники по НАТО и украинцы ничего стратегического не получат, а Россия, скорее всего, станет сильнее. США будут сожалеть об этом", — заключил Макгрегор.

Ещё один американский миллиардер призвал оставить Крым России

Ещё один американский миллиардер призвал оставить Крым России

Ранее экс-президент США Барак Обама заявил, что администрации Байдена следует определить границы финансирования и поддержки Украины, чтобы избежать открытого противостояния с Россией. По словам политика, американская сторона должна честно сказать Киеву, что США могут сделать, а что — нет.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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