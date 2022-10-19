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19 октября, 08:36

Под ударом торговый центр и ФОК: ВСУ обстреливают Шебекино в Белгородской области

ВСУ обстреливают Шебекино в Белгородской области, под удар попали торговый центр и ФОК

<p>Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора <a href="https://t.me/vvgladkov/995" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вячеслава Гладкова</a></p>

Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Город Шебекино в Белгородской области попал под сильный обстрел ВСУ, удары пришлись по торговому центру и ФОК, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть пострадавшие. Мужчина с ранением грудной клетки в тяжёлом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ", — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Губернатор уточнил, что все прилёты снарядов попали в гражданские объекты, в том числе в торговый центр (посечены окна и витрины) и ФОК (повреждён надувной купол). Также повреждены две машины, которые стояли на парковке. При этом обстрел продолжается.

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А накануне в Белгородской области обстрелам подверглась территория железнодорожной станции, есть пострадавший. Ещё под ударом оказались несколько населённых пунктов Грайворонского городского округа, в результате также есть пострадавший, повреждены ЛЭП.

Александра Вишнякова

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