Под ударом торговый центр и ФОК: ВСУ обстреливают Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреливают Шебекино в Белгородской области, под удар попали торговый центр и ФОК
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
Город Шебекино в Белгородской области попал под сильный обстрел ВСУ, удары пришлись по торговому центру и ФОК, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Есть пострадавшие. Мужчина с ранением грудной клетки в тяжёлом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ", — написал он в телеграм-канале.
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
Губернатор уточнил, что все прилёты снарядов попали в гражданские объекты, в том числе в торговый центр (посечены окна и витрины) и ФОК (повреждён надувной купол). Также повреждены две машины, которые стояли на парковке. При этом обстрел продолжается.
А накануне в Белгородской области обстрелам подверглась территория железнодорожной станции, есть пострадавший. Ещё под ударом оказались несколько населённых пунктов Грайворонского городского округа, в результате также есть пострадавший, повреждены ЛЭП.