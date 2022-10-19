Под ударом торговый центр и ФОК: ВСУ обстреливают Шебекино в Белгородской области

Город Шебекино в Белгородской области попал под сильный обстрел ВСУ, удары пришлись по торговому центру и ФОК, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть пострадавшие. Мужчина с ранением грудной клетки в тяжёлом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ", — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Губернатор уточнил, что все прилёты снарядов попали в гражданские объекты, в том числе в торговый центр (посечены окна и витрины) и ФОК (повреждён надувной купол). Также повреждены две машины, которые стояли на парковке. При этом обстрел продолжается.