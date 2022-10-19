В Крыму придумали, как "одурачить" вредящих виноградникам бабочек

Найден новый способ борьбы с виноградной пестрянкой — распространённым в Крыму видом бабочек, который сильно вредит местным виноградникам. Сотрудники Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского решили использовать молекулы "самок", которые будут вести самцов по ложному следу прямо в ловушку, пишет РИА "Новости".

"Занимаемся конструированием новых молекул, которые выполняют функцию половых аттрактантов, то есть привлекают самцов, имитируя запах самки. Применение таких молекул открывает широкие возможности как для создания безвредных для человека биологических методов борьбы с вредителями, так и для мониторинга численности редких видов", — сообщил заведующий лабораторией биотехнологии и кафедрой биологической химии Медицинской академии КФУ Константин Ефетов.

Как рассказали учёные, в итоге их творение будет выглядеть как пропитанная резиновая приманка, которую будут развешивать на самом винограднике, или же как липкая ловушка с приманкой внутри. Как пояснили эксперты, во втором случае в ловушке будут накапливаться самцы вредителя, а самки останутся неоплодотворёнными. Причём благодаря им можно будет даже выявить точное время вылета вредителя, таким образом снизив объёмы используемых пестицидов.

Пока за границей идут сложным путём, делая экстракты феромонных желёз самок и проверяя выделяемые из них вещества, крымские учёные могут заранее предсказать возможную структуру необходимых веществ и собрать молекулы из компонентов. По словам российских специалистов, такой способ влияет на стоимость продукта, существенно его удешевляя.