Нидерланды вернули экспортную лицензию оператору "Турецкого потока"

Нидерланды вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V — оператору газопровода "Турецкий поток". Как рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, эту информацию подтвердили и представители "Газпрома".

"Я несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов... и сообщил вчера, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию. Это подтвердил и "Газпром", — сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в социальных сетях.

По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, отзыв лицензии не представлял непосредственной угрозы поставкам, однако в долгосрочной перспективе ситуация не выглядела обнадёживающей.