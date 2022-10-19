Нидерланды вернули экспортную лицензию оператору "Турецкого потока"
Глава МИД Венгрии Сийярто: Нидерланды вернули экспортную лицензию оператору "Турецкого потока"
Нидерланды вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V — оператору газопровода "Турецкий поток". Как рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, эту информацию подтвердили и представители "Газпрома".
"Я несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов... и сообщил вчера, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию. Это подтвердил и "Газпром", — сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в социальных сетях.
По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, отзыв лицензии не представлял непосредственной угрозы поставкам, однако в долгосрочной перспективе ситуация не выглядела обнадёживающей.
Напомним, в конце сентября оператор газопровода "Турецкий поток" — компания South Stream Transport B.V. — сообщила, что лицензия на экспорт российского газа была отозвана досрочно. Причиной ограничений стали антироссийские санкции ЕС. В компании также пояснили, что рестрикции не ограничивают продолжение транспортировки голубого топлива, в связи с чем снабжение газом Турции и европейских стран не пострадает.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов