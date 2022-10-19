Три матча чемпионата по футболу на Украине отложили из-за воздушной тревоги

Футбольный матч восьмого тура чемпионата Украины, который должен был пройти между клубами "Металлист 1925" и "Минай", перенесён из-за воздушной тревоги. Об этом сообщается на сайте харьковской команды.

Игра была назначена на 15:00 по Москве и планировалась на стадионе "Колос" в посёлке Ковалёвка Киевской области, однако воздушная тревога сорвала планы организаторов. О том, когда футболисты выйдут на поле, не сообщается. Кроме того, по той же причине начались с опозданием матчи "Днепр-1" – "Ингулец" и "Ворскла" – "Рух".