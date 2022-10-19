Три матча чемпионата по футболу на Украине отложили из-за воздушной тревоги
Футбольный матч восьмого тура чемпионата Украины, который должен был пройти между клубами "Металлист 1925" и "Минай", перенесён из-за воздушной тревоги. Об этом сообщается на сайте харьковской команды.
Игра была назначена на 15:00 по Москве и планировалась на стадионе "Колос" в посёлке Ковалёвка Киевской области, однако воздушная тревога сорвала планы организаторов. О том, когда футболисты выйдут на поле, не сообщается. Кроме того, по той же причине начались с опозданием матчи "Днепр-1" – "Ингулец" и "Ворскла" – "Рух".
Напомним: сегодня в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Аналогичные сообщения появились в телеграм-каналах представителей других регионов. О пострадавших и разрушениях не говорилось.
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